Emis Killa, Jake La Furia e Camilla Ghini sono entrati nella casa circondariale di Monza per un laboratorio musicale chiamato Free For Music. L'iniziativa ha trasformato la visita in un confronto diretto e senza filtri, lontano da esibizioni pubbliche. Le tre figure hanno condiviso esperienze e ascoltato le storie dei detenuti, creando un momento di confronto e scambio tra musica e impegno sociale.

Monza – Non una performance, ma un dialogo serrato. Quando E mis Killa, Jake La Furia e Camilla Ghini varcano le porte della casa circondariale di Monza, il linguaggio cambia: niente filtri, niente personaggi, solo esperienze da mettere in comune dentro il laboratorio Free For Music. Gli appuntamenti con i musicisti, arrivati così alla terza data in pochi mesi, sono la fioritura del lavoro promosso da Orangle Records con la supervisione socio-educativa di Paolo Piffer, che in carcere coinvolge i detenuti in un percorso di scrittura e produzione musicale. Non solo note, ma parole che scavano nella profondità dell’animo. Come durante gli incontri dei mesi scorsi con Lazza e Fedez, anche questa volta si è parlato di vita: di errore, giudizio, possibilità di cambiare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Emis Killa e Jake La Furia in cattedra: lezione speciale oltre le sbarre, tra musica e impegno per il riscatto

Articoli correlati

Emis Killa, Jake La Furia e Camilla Ghini incontrano i detenuti della Casa Circondariale di MonzaUn confronto diretto sul valore del tempo, sugli errori e sulle possibilità di riscrivere il proprio percorso.

Jake La Furia al Carnevale di Cento e la festa si accende tra musica e maschereCento (Ferrara), 8 febbraio 2026 – Una pioggia di maschere, musica e divertimento ha colorato la seconda domenica del Carnevale di Cento.

Emis Killa con Jake La Furia a 105 Take Away

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Emis Killa

Temi più discussi: Jake La Furia, Emis Killa e Camilla Ghini in carcere: Ecco come si riparte dopo un errore; Emis Killa e Jake La Furia in cattedra: lezione speciale oltre le sbarre, tra musica e impegno per il riscatto; Emis Killa, Jake La Furia e Camilla Ghini incontrano i detenuti della Casa Circondariale di Monza; Emis Killa e Jake La Furia incontrano i detenuti a Monza: il progetto Free For Music.

Emis Killa, Jake La Furia e Camilla Ghini incontrano i detenuti della Casa Circondariale di MonzaI detenuti della Casa Circondariale Sanquirico di Monza sono stati coinvolti in un progetto di scrittura, produzione e formazione musicale ... dire.it

Jake La Furia, Emis Killa e Camilla Ghini in carcere: Ecco come si riparte dopo un erroreI big della musica incontrano i detenuti di Monza per il progetto Free for music: il 27 marzo esce l'album scritto in cella ... milanotoday.it

Emis Killa, Jake La Furia e Camilla Ghini incontrano i detenuti della Casa Circondariale di Monza Free For Music giunge al terzo appuntamento e annuncia l’album di brani scritti e interpretati dai partecipanti al laboratorio Leggi l'articolo completo: link nel p - facebook.com facebook

Emis Killa e Jake La Furia incontrano i detenuti nel carcere di Monza: confronto su errori, tempo e seconde possibilità, con un progetto musicale che diventa anche un album. È un percorso che può funzionare davvero Leggi x.com