Un detenuto ha ottenuto un riscatto lavorando durante la detenzione, riducendo la possibilità di recidiva al 2%. Le iniziative mirano a favorire l’occupazione sia dentro che fuori dal carcere, con l’obiettivo di facilitare il reinserimento sociale. Si promuovono reti di collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio per sostenere i progetti di inserimento lavorativo.

Fare rete per investire nel lavoro fuori e dentro le mura del carcere perché il reinserimento sociale dei detenuti apre una porta concreta verso un futuro migliore per queste persone private della libertà personale ma anche per l’intera comunità. Questo il tema del convegno dal titolo “Il valore del riscatto” che il Lions Club Desio, con il supporto del Distretto, ha organizzato mercoledì sera nella sala congressi del Banco di Desio e della Brianza. "Dobbiamo cambiare la mentalità di quelli che pensano che le persone che hanno sbagliato debbano pagare tutta la vita - ha detto il governatore del Distretto Lions, Lorenzo Paolo Terlera -. Bisogna essere solidali e insieme si può fare la differenza". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il riscatto oltre le sbarre: "Se il detenuto lavora la recidiva crolla al 2%"

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2026-01-26 PRATO - CARCERI, DETENUTI AGGREDITI E VIOLENTATI IN CELLA

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