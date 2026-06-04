Oltre la soglia percorsi d’arte e spirito nelle Chiese di Roma
“Oltre la soglia” è un percorso che consente di visitare alcune chiese di Roma, offrendo un’esperienza diversa rispetto ai classici itinerari turistici. Il progetto si propone di far conoscere luoghi di culto meno frequentati, combinando arte e spiritualità. Le visite sono aperte a chi desidera scoprire aspetti nascosti delle chiese romane, che normalmente non rientrano nei percorsi turistici principali. L’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio religioso e artistico della città.
“Oltre la soglia” è un percorso d’arte e di spirito che permette di visitare le chiese di Roma fuori dai grandi circuiti del turismo di massa. Servizio di Clara Iatosti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Oltre la soglia percorsi darte e spirito nelle Chiese di Roma
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