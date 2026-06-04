Oltre la soglia percorsi d’arte e spirito nelle Chiese di Roma

Notizia in breve

“Oltre la soglia” è un percorso che consente di visitare alcune chiese di Roma, offrendo un’esperienza diversa rispetto ai classici itinerari turistici. Il progetto si propone di far conoscere luoghi di culto meno frequentati, combinando arte e spiritualità. Le visite sono aperte a chi desidera scoprire aspetti nascosti delle chiese romane, che normalmente non rientrano nei percorsi turistici principali. L’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio religioso e artistico della città.