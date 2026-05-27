Cosa: Firma di una convenzione triennale per il progetto Relazioni di cura: Arte, Interiorità e Umanità finalizzato al nuovo Servizio Oncologia.. Dove e Quando: Presso l’Ospedale Santo Spirito in Sassia a Roma. Accordo presentato martedì 26 maggio 2026.. Perché: Per trasformare gli ambienti di degenza, integrando arte, neuroscienze ed eccellenza clinica per supportare concretamente il benessere emotivo e la dignità dei pazienti oncologici.. Nel cuore pulsante della Capitale, a due passi dal Vaticano, l’antico e prestigioso Ospedale Santo Spirito in Sassia si appresta a vivere una nuova, straordinaria fase della sua storia millenaria. L’arte e la scienza medica tornano a dialogare strettamente grazie alla recente firma di una convenzione che cambierà in modo radicale il volto del reparto oncologico capitolino. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Arte e Cura all’Ospedale Santo Spirito di Roma

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Si parla di: Arte e neuroscienze in oncologia: Asl Roma 1 firma l'accordo con la Fondazione Relazionésimo; Asl Roma 1 e Fondazione Relazionésimo: accordo triennale per umanizzare l’oncologia al Santo Spirito.