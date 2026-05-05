Arte Tesori ritrovati nelle chiese di Fosdinovo

Recentemente sono stati rinvenuti vari tesori artistici all’interno di alcune chiese di Fosdinovo, portando alla luce opere e oggetti di rilievo. Lo storico dell’arte Francesco Menconi sta conducendo un’indagine approfondita su questi ritrovamenti, contribuendo a riorganizzare le conoscenze sul patrimonio storico e artistico della zona. Le scoperte aprono nuove prospettive sulla storia locale, arricchendo il quadro culturale e storico del territorio.

Lo storico dell’arte Francesco Menconi prosegue nel suo solco di scoperte ed erudizione, con un’indagine che si sta rivelando una riconfigurazione dell’assetto storico-artistico del territorio. Dopo oltre sei anni di ricerche tra fondi archivistici, sacrestie e opere corrose dal tempo, lo studioso si appresta a rivelare un patrimonio rimasto per secoli in ombra tra le colline di Fosdinovo. Il punto di partenza, già noto alle cronache, è stato il riconoscimento di una pregevole copia tardo-cinquecentesca della celebre “Adorazione dei pastori” (la Notte) del Correggio, un’opera di straordinario valore documentario e storico. Ma quello che poteva costituire già di per sé un ottimo punto di arrivo è finito con l’essere solo il preludio di una più ampia ed avvincente indagine.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arte Tesori ritrovati nelle chiese di Fosdinovo Notizie correlate Uffizi: 164 tesori egizi ritrovati dopo decenni di oblioNel cuore di Firenze, all’interno dei depositi delle Gallerie degli Uffizi, è emersa una collezione dimenticata da decenni, composta da 164 reperti... Ceccano, Tesori Ritrovati - 1ª edizione del mercatino del riusoIl Comune di Ceccano, in collaborazione con l'associazione Artigiani nel Borgo, è lieto di invitare la cittadinanza a un evento dedicato alla... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Arte Tesori ritrovati nelle chiese di Fosdinovo; Napoli, tesori ritrovati e identità artistica: a Santa Maria la Nova prende forma il grande progetto della Città Metropolitana; La Rinascita dei Girolamini la Biblioteca torna a vivere: tesori ritrovati, cultura restituita. Arte Tesori ritrovati nelle chiese di FosdinovoFrancesco Menconi prosegue nella sua indagine alla scoperta dei gioielli nascosti in archivi e sacrestie. Altri 5 dipinti inediti ... lanazione.it Indagini e tesori ritrovati, riapre Museo dell'arte salvataIndagini e tesori ritrovati, riapre Museo dell'arte salvata In mostra oltre 100 opere frutto dei nuovi recuperi di CCTPC ROMA, 26 giugno 2025, 17:13 Redazione ANSA - RIPRODUZIONE RISERVATA ... ansa.it Maggio dell’Arte 2026: Nola riscopre i suoi tesori nascosti https://www.marigliano.net/2026/05/maggio-dellarte-2026-nola-riscopre-i-suoi-tesori-nascosti/121689/ - facebook.com facebook ’ # #Genova | Museo d'Arte OrientaleChiossone 26 Aprile > 11 Ottobre '26 Inaugurazione>DOMENICA 26 - ore 16 celso.org/i_quattro_teso x.com