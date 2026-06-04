oltre il disagio a sostegno dei giovani

"Oltre il disagio: Insieme per sbloccare il futuro" è il titolo dell’incontro di domani alle 21 ospitato al teatrino Pacini della parrocchia di Sant’Antonio. Un incontro dedicato ai giovani organizzato per prevenire il disagio che stanno attraversando le giovani generazioni e dare alle famiglie gli strumenti per evitare che i figli possano cadere e vivere atteggiamenti sbagliati. Per questo motivo per dare le giuste informazioni e per capire come nasce e quali fattori di rischio provochino il disagio è in programma l’incontro con Emanuele Palagi (nella foto) psicologo, psicoterapeuta specializzato in psicopatologia dell’adolescenza. Modera l’evento Mario Augusto Urbano, medico di famiglia con circa 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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