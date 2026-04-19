Crisi dei giovani a Roma | nuove strategie per combattere il disagio

Ieri a Roma si è tenuto un incontro presso Palazzo Valentini, promosso dall’associazione Laboratorio del Possibile, dedicato alla crisi dei giovani. L’evento ha coinvolto esperti di diversi settori per discutere delle difficoltà che le nuove generazioni affrontano attualmente. Sono state analizzate varie problematiche legate al disagio giovanile e sono state presentate alcune strategie per affrontare la situazione. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti pubblici e privati.

Il cuore pulsante di Roma ha ospitato ieri, presso la sede di Palazzo Valentini, un confronto multidisciplinare organizzato dall’associazione Laboratorio del Possibile per affrontare le molteplici sfaccettature della crisi che colpisce le nuove generazioni. L’incontro ha riunito istituzioni, professionisti e rappresentanti delle realtà giovanili per trasformare il dibattito su quello che molti definiscono un’emergenza sociale in una piattaforma di proposte concrete e buone pratiche da applicare sul territorio. Le strategie della Città Metropolitana tra prevenzione e ricostruzione identitaria. Durante l’apertura dei lavori, la consigliera.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi dei giovani a Roma: nuove strategie per combattere il disagio Notizie correlate “Alleanza per le scuole“ erbesi. Un progetto fatto da giovani mira a combattere il disagioOffrire opportunità per accompagnare gli adolescenti nel loro percorso scolastico e di crescita, contrastando il disagio giovanile e promuovendo... Leggi anche: AI e memoria: crisi in vista per l’elettronica, produttori a rischio e nuove strategie di fornitura entro il 2026. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Uso dei cellulari e giovani in crisi: che fare?; Ansia cumulativa globale: come proteggere la salute mentale dalle continue crisi mondiali; Salute mentale nei giovani in Italia: una crisi silenziosa che cresce; Un Piano giovani dopo il Pnrr, così la politica trovi l’uscita dalla crisi. Giovani e cooperazione alla Cac tra crisi energetica e nucleareLa cooperazione romagnola continua a formare nuove leve, in un confronto continuo tra dimensioni anagrafiche e culturali diverse che ... msn.com Germania, leadership in crisi: i giovani evitano i ruoli dirigenzialiSolo il 3,7% dei giovani tedeschi sotto i 30 anni ricopre ruoli direttivi. La professoressa Heike Bruch analizza le cause di questa tendenza, tra cui strutture aziendali rigide e priorità personali di ... italiaoggi.it Perché l’Italia è il paese europeo più fragile davanti alle crisi internazionali. Le previsioni del Fmi non lasciano spazi a dubbi: con il peggioramento della situazione internazionale l'Italia è tornata il fanalino di coda dell'Ue Di Lorenzo Bini Smaghi facebook La crisi internazionale potrebbe avere conseguenze dirette anche sulla sanità, in modi meno evidenti ma potenzialmente rilevanti. x.com