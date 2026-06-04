Oltre cinquecento studenti pronti a salutare l’ateno | in UniBg sabato torna il Graduation Day

Sabato 6 giugno si svolgerà il Graduation Day 2026 presso l’Università degli studi di Bergamo, nell’Aula Magna di Sant’Agostino. Sono previsti 570 studenti laureati magistrali, che parteciperanno alla cerimonia. La manifestazione rappresenta il momento di conclusione del percorso accademico per i neolaureati. La cerimonia coinvolgerà gli studenti che hanno completato i loro studi in questa sessione.

Saranno 570 i neolaureati magistrali protagonisti del Graduation Day 2026 dell’ Università degli studi di Bergamo, in programma sabato 6 giugno nell’Aula Magna di Sant’Agostino. Un appuntamento ormai entrato nella tradizione dell’ateneo che celebra il traguardo raggiunto dagli studenti e il loro ingresso nel mondo del lavoro. La cerimonia si aprirà con l’intervento del rettore Sergio Cavalieri, seguito dalla testimonianza di Ania Skinner, studentessa internazionale del corso di laurea magistrale in Pianificazione e Gestione dei Sistemi Turistici. Attraverso il proprio percorso personale e professionale, Skinner racconterà le opportunità offerte dall’esperienza internazionale e dal contesto bergamasco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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