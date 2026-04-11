Open Day UniTE | 800 studenti pronti a scoprire il futuro accademico

Martedì 14 aprile, l’Università degli Studi di Teramo apre le sue porte per un Open Day, attirando circa 800 studenti interessati a conoscere le offerte formative e le strutture dell’ateneo. L’evento permette agli studenti di visitare i campus, incontrare docenti e approfondire le modalità di iscrizione e i corsi disponibili per il prossimo anno accademico. La giornata si rivolge a giovani provenienti da diverse regioni e scuole.

L'Università degli Studi di Teramo riapre le porte al futuro accademico martedì 14 aprile, con un Open Day che vedrà la partecipazione di circa 800 studenti. L'evento, inizialmente rimandato al 1° aprile a causa delle avverse condizioni meteo, si terrà presso il Polo didattico Silvio Spaventa del Campus universitario a partire dalle ore 9:15. La giornata di orientamento si concentrerà tra le 10:00 e le 12:30, offrendo un momento di confronto diretto tra i futuri universitari e l'offerta formativ .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Open Day UniTE: 800 studenti pronti a scoprire il futuro accademico Open day al liceo Raffaello Politi: talk con studenti e docenti per scegliere il futuroScegliere la scuola superiore rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita personale. Un febbraio di open day per scoprire il mondo della musica elettronicaArezzo, 26 gennaio 2026 – Un mese di open day per scoprire il mondo della musica elettronica.