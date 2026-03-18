Unifi torna il Career Day | gli studenti incontrano oltre 100 realtà del mondo del lavoro

Il 18 marzo 2026 si tiene il Career Day dell'Università di Firenze, un evento che vede la partecipazione di oltre 100 aziende e realtà del mondo del lavoro. Gli studenti hanno l’opportunità di incontrare rappresentanti di diverse imprese, fare domande e approfondire le caratteristiche delle aziende presenti. L’evento si svolge in diverse aree dell’università, offrendo un’occasione di confronto diretto tra studenti e aziende.

Firenze, 18 marzo 2026 – Un’occasione per incontrare diverse realtà del mondo del lavoro, porre domande e conoscere le aziende. Torna anche quest’anno il Career Day dell’Ateneo fiorentino, il principale evento di placement targato Unifi. Sono ancora aperte le iscrizioni. Oltre 100 realtà del mondo del lavoro All’edizione 2026 saranno presenti più di 100 realtà del mondo del lavoro locale e nazionale con posizioni aperte: aziende, studi professionali e cooperative presenteranno la propria organizzazione ed effettueranno colloqui. Un momento della precedente edizione del Career day Unifi Appuntamento il 23 marzo al Campus Morgagni... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Unifi, torna il Career Day: gli studenti incontrano oltre 100 realtà del mondo del lavoro Articoli correlati Leggi anche: Career Day: il 10 marzo torna l’evento più grande di UniBo sul mondo del lavoro per gli studenti La scuola e il mondo del lavoro. Le aziende del settore turistico incontrano gli studenti del Casini‘La scuola incontra il lavoro’: 24 aziende e imprenditori del settore del turismo incontreranno gli studenti dell’Istituto alberghiero ’Casini’ di... Una selezione di notizie su Unifi torna il Career Day gli studenti... Imprese e studenti. Torna il Career DayDomani dalle 9.30 alle 15 torna al polo scientifico tecnologico (via Saragat, 1), il Career Day Unife, l’evento organizzato dall’Università... Domani dalle 9.30 alle 15 torna al polo scientifico ... ilrestodelcarlino.it Career day: gli studenti e i neolaureati Unifi incontrano le aziendeFirenze, 24 marzo 2025 - E’ il settore dell’ingegneria quello che offre più chance di lavoro, seguito dalle professioni nelle aree economiche-statistiche. Ecco il quadro che emerge in base alle ... lanazione.it