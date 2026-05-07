YouTopic Fest 2026 a Rondine la festa finale Jovanotti ospite speciale per la pace

Il YouTopic Fest 2026 si conclude a Rondine con una festa finale che vede tra gli ospiti Jovanotti, che si esibirà come artista speciale per promuovere la pace. La manifestazione si svolge in un luogo tra le anse dell’Arno, caratterizzato dalla presenza di persone che cercano di superare le divisioni e di trasformare il concetto di “nemico” in un volto conosciuto. La giornata si chiude con un momento di condivisione e musica, simbolo di un percorso di dialogo.

C’è un luogo, tra le anse dell’Arno e il rumore del mondo, dove la parola “nemico” smette di essere un destino e torna a essere un volto. Quel luogo è Rondine. E il 7 giugno diventerà il punto di partenza di un viaggio collettivo: “Destinazione Pace. Musica e voci dal mondo insieme contro le.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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