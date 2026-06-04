Oltre 1.200 partecipanti al raduno dei Gruppi di cammino di Ats
Oltre 1.200 persone hanno partecipato al 15° raduno dei Gruppi di cammino dell’Ats Brianza, svoltosi oggi ad Annone di Brianza. L’evento ha visto un’ampia partecipazione di camminatori provenienti da diverse zone della regione. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha coinvolto numerosi gruppi che si sono radunati per l’occasione. La giornata ha previsto passeggiate collettive e attività di socializzazione.
Una straordinaria partecipazione ha caratterizzato il 15° raduno dei Gruppi di cammino dell’Ats Brianza, che si è svolto oggi ad Annone di Brianza. Sono stati oltre 1.200 i camminatori provenienti dalle province di Lecco e Monza Brianza che hanno preso parte all'iniziativa, confermando il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Why the Kaylee May Memorial Ride is a Must-Attend Event
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