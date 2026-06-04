Oltre 1.200 partecipanti al raduno dei Gruppi di cammino di Ats

Oltre 1.200 persone hanno partecipato al 15° raduno dei Gruppi di cammino dell’Ats Brianza, svoltosi oggi ad Annone di Brianza. L’evento ha visto un’ampia partecipazione di camminatori provenienti da diverse zone della regione. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha coinvolto numerosi gruppi che si sono radunati per l’occasione. La giornata ha previsto passeggiate collettive e attività di socializzazione.

Una straordinaria partecipazione ha caratterizzato il 15° raduno dei Gruppi di cammino dell’Ats Brianza, che si è svolto oggi ad Annone di Brianza. Sono stati oltre 1.200 i camminatori provenienti dalle province di Lecco e Monza Brianza che hanno preso parte all'iniziativa, confermando il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Why the Kaylee May Memorial Ride is a Must-Attend Event

Notizie e thread social correlati

AIRA, in Sicilia il secondo Raduno Nazionale: oltre 500 partecipanti per celebrare gli 80 anni della RepubblicaLa Sicilia ospiterà nel fine settimana il secondo Raduno Nazionale di AIRA – Anziani Italia Rete Associativa, nella località di Piraino, in provincia...

Servizio Civile Universale, oltre 200 posti nelle sedi di Misericordia e nei gruppi Fratres di tutta la PugliaIn tutta la Puglia, più di 200 posti sono disponibili nel Servizio Civile Universale presso le sedi di Misericordia e i gruppi Fratres.

Argomenti più discussi: Fisetin e allenamento riducono infiammazione nell’obesità - SISMED; Weekend a Roma: 12 eventi da non perdere sabato 30 e domenica 31 maggio; Quasi 200 persone hanno ricevuto una formazione in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio e operazioni di salvataggio.; LIVE Atletica, Diamond League Rabat 2026 in DIRETTA: personale per Coiro, Fabbri giù dal podio, Dosso non brilla.

Pink Run ad Ancona per il benessere della donna, oltre 200 partecipantiOltre 200 partecipanti hanno animato stamattina la città di Ancona per la Conero Pink Run, la corsa-camminata organizzata dalla Conero Wellness nell'ambito del mese Marzo Rosa, dedicato al benessere ... ansa.it