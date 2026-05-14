AIRA in Sicilia il secondo Raduno Nazionale | oltre 500 partecipanti per celebrare gli 80 anni della Repubblica

La Sicilia ospiterà nel fine settimana il secondo Raduno Nazionale di AIRA – Anziani Italia Rete Associativa, nella località di Piraino, in provincia di Messina. L’evento si svolge con il titolo “80 Voglia di Repubblica – Sulla Via della Costituzione Italiana” e vedrà la partecipazione di oltre 500 persone provenienti da diverse regioni italiane. La manifestazione si terrà nel rispetto delle normative vigenti e comprende incontri e attività dedicate agli anziani.

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Sarà la Sicilia, e in particolare la località di Piraino, in provincia di Messina, ad ospitare nel prossimo fine settimana il secondo Raduno Nazionale di AIRA – Anziani Italia Rete Associativa, promosso con il claim “80 Voglia di Repubblica – Sulla Via della Costituzione Italiana”. Un appuntamento che richiamerà oltre 500 partecipanti provenienti da tutto il Sud Italia, con la presenza anche di delegazioni della Regione Lazio, a conferma della crescita e del radicamento della rete associativa sul territorio nazionale. L’iniziativa rappresenta uno dei momenti centrali del percorso celebrativo dedicato agli 80 anni della Repubblica Italiana e si articolerà in tre giornate di incontri, attività ricreative, momenti culturali e approfondimenti istituzionali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - AIRA, in Sicilia il secondo Raduno Nazionale: oltre 500 partecipanti per celebrare gli 80 anni della Repubblica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Dialoghi sulla democrazia. Nascita della Repubblica”: sette lezioni magistrali per celebrare gli 80 anni della CostituenteOttant’anni fa, il 2 giugno 1946 - data del referendum sulla forma dello Stato e l’elezione dell’Assemblea incaricata di redigere la Carta... Pontedera festeggia gli 80 anni della Vespa fra arte e raduno nazionalePontedera festeggia gli 80 anni di Vespa e lo fa con una serie di eventi che 'attraverseranno' la città mettendo in primo piano il suo simbolo.