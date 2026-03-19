In tutta la Puglia, più di 200 posti sono disponibili nel Servizio Civile Universale presso le sedi di Misericordia e i gruppi Fratres. Le opportunità riguardano giovani che vogliono impegnarsi in attività di volontariato e assistenza, con incarichi distribuiti in diverse località della regione. La selezione è aperta a chi desidera partecipare a questo percorso di servizio.

Da nord a sud della Regione anche 93 posti per giovani con minori opportunità: scadenza l’8 aprile19 sedi di Misericordia e 5 di gruppi Fratres in ogni angolo della Puglia con 211 posti a disposizione di cui 93 per giovani con minori opportunità. Sono i numeri pugliesi del Servizio Civile della Federazione che racchiude tutte le confraternite giallociano regionali per il prossimo bando che scade alle 14 dell’8 aprile prossimo. Un vero e proprio esercito di giovani che ogni anno vive un’esperienza importante di crescita personale e professionale con la divisa giallociano al servizio del prossimo e di tutte le comunità coinvolte. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Servizio Civile Universale, oltre 200 posti nelle sedi di Misericordia e nei gruppi Fratres di tutta la Puglia

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