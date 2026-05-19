Firenze concerto del Quartetto di Fiesole ai Mercoledì Musicali

Il concerto si è svolto a Firenze durante i Mercoledì Musicali, con l’esecuzione di brani del Quartetto di Fiesole. La serata ha accolto un pubblico attento e appassionato, che ha potuto ascoltare composizioni di compositori come Mozart, Mendelssohn e Beethoven. La performance ha presentato l’interpretazione di musica classica in un ambiente dedicato alla musica da camera, con l’ensemble che ha portato in scena un repertorio che includeva anche parti di musica romantica e tardo classica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Firenze, 19 maggio 2026 – L’inventiva del giovane Mozart, lo slancio romantico di Mendelssohn, la tensione espressiva di Beethoven. Tre modi diversi di esplorare il quartetto d’archi uniti dalla ricerca di nuovi linguaggi cameristici, nel concerto che lo storico Quartetto di Fiesole proporrà giovedì 21 maggio alla Chiesa di San Giorgio alla Costa, a Firenze, nell’ambito del festival dei “Mercoledì musicali dell’organo e dintorni”. Partecipazioni ai maggiori festival internazionali e uscite discografiche segnano il percorso del Quartetto di Fiesole, nato nel 1988 sotto la guida di Piero Farulli. La formazione attuale è composta da due membri fondatori, la violinista Alina Company e la violoncellista Sandra Bacci, a cui si sono aggiunti, nel 2016, Simone Ferrari al secondo violino e Flaminia Zanelli alla viola. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, concerto del Quartetto di Fiesole ai Mercoledì Musicali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Firenze: Mercoledì Musicali, tornano con 16 concerti16 serate, da aprile a giugno, animeranno chiese, basiliche e luoghi storici di Firenze, con particolare attenzione all’Oltrarno. Firenze, il Quartetto Prometeo in concerto per gli Amici della MusicaFirenze, 10 aprile 2026 – Sabato 11 aprile alle 16, al Teatro Niccolini, il Quartetto Prometeo sarà protagonista della Stagione degli Amici della...