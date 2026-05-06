David Donatello stasera i premi del cinema | è l’anno di outsider maestri e nuovi sguardi femminili

Stasera, su Rai1 dagli studi di Cinecittà, si tiene la cerimonia di premiazione dei David di Donatello. La 69ª edizione vede protagonisti sia grandi maestri del cinema che nuovi volti femminili, con alcuni premi assegnati a film considerati outsider. L’evento, trasmesso in diretta, celebra le eccellenze italiane nel settore cinematografico e premia le produzioni e gli autori che si sono distinti nell’ultimo anno.

(Adnkronos) – Stasera, 6 maggio, in diretta su Rai1 dagli studi di Cinecittà la cerimonia di premiazione dei David di Donatello. Quest'anno è un film lontano dal mainstream a prendersi la scena e guidare le nomination. Attorno a lui si muove un panorama fatto di grandi maestri, attrici e attori in stato di grazia, nuovi sguardi femminili, incursioni internazionali e volti popolarissimi che tengono agganciato il grande pubblico. A guidare la serata, una coppia inedita: quella formata dall'attore e conduttore Flavio Insinna e dalla supermodella Bianca Balti. Con loro ci sarà anche l'unico ed inimitabile Nino Frassica. Come anticipato dall'Adnkronos, la serata sarà animata da alcuni ospiti musicali: attesi Arisa, fresca di conduzione del Concertone del Primo Maggio, Tommaso Paradiso e Annalisa.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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