La Commissione europea sta valutando possibili misure straordinarie per sostenere i produttori di olio d'oliva in crisi. La richiesta arriva dopo che le importazioni extra-UE hanno aumentato la concorrenza, riducendo la competitività dell’olio italiano sul mercato nazionale e internazionale. La discussione riguarda anche le modalità con cui la Commissione può intervenire per supportare il settore e le eventuali restrizioni o agevolazioni sulle importazioni provenienti da paesi terzi.

Quali misure straordinarie può attivare la Commissione europea per i produttori?. Come influiscono le importazioni extra-UE sulla competitività dell'olio italiano?. Perché gli standard ambientali europei creano disparità con i Paesi terzi?. Quali rischi concreti corre il reddito degli agricoltori del Mediterraneo?.? In Breve Aumento costi produzione e accumulo giacenze in magazzino minacciano redditi agricoli.. Disparità standard ambientali e fitosanitari tra produttori europei e Paesi terzi.. Richiesta di misure straordinarie tramite la Politica Agricola Comune.. Necessità di coordinamento tra Puglia, Calabria, Governo e Commissione europea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olio in crisi: Palmisano chiede aiuto a Bruxelles per i produttori

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