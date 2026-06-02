L’Italia ha richiesto a Bruxelles deroghe sui fondi della Coesione per far fronte alla crisi energetica. Se la richiesta viene respinta, i fondi destinati a alcuni settori potrebbero diminuire, con ripercussioni sui progetti di sviluppo. In particolare, le industrie energetiche, manifatturiere e agricole sono a rischio di blocco o rallentamento senza nuovi margini di manovra finanziari. La decisione europea è attesa nelle prossime settimane.

? Punti chiave Come cambieranno i fondi della Coesione se Bruxelles nega la deroga?. Quali settori produttivi rischiano il collasso senza nuovi margini di manovra?. Perché la Commissione europea rifiuta lo stimolo fiscale generalizzato?. Chi deciderà il destino dei fondi PNRR durante il voto europeo?.? In Breve Lettera formale inviata dal governo italiano il 17 maggio scorso.. Valdis Dombrovskis propone interventi mirati su settori vulnerabili e famiglie.. Decisioni cruciali attese per il 3 giugno 2026 dal Semestre europeo.. Rischio uso fondi Coesione e Pnrr contro opposizione delle Regioni.. L’Italia attende il 3 giugno per le decisioni di Bruxelles sui vincoli di bilancio e la crisi energetica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bilancio e crisi energetica: l’Italia chiede deroghe a Bruxelles

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LItalia chiede a Bruxelles di aumentare il deficit.

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