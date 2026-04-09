Olio EVO in crisi | il paradosso dei prezzi che uccide i produttori

Il settore dell’olio extravergine d’oliva in Italia sta vivendo una fase difficile, con i prezzi di vendita al dettaglio che sono diminuiti rispetto agli anni precedenti, mentre i costi di produzione sono rimasti alti. I produttori si trovano di fronte a un calo dei ricavi, anche se la produzione continua a essere elevata. La crisi coinvolge tutta la filiera, dai coltivatori ai frantoi, e si riflette sui mercati nazionali e internazionali.

Il settore dell’olio extravergine d’oliva in Italia attraversa una tempesta economica senza precedenti, con i produttori locali che si trovano a fronteggiare cisterne piene di prodotto mentre la grande distribuzione organizza vendite a prezzi che mettono in dubbio la sostenibilità dell’intera filiera. La denuncia, lanciata da Sicolo, vicepresidente nazionale di Cia Agricoltori Italiani e presidente di Italia Olivicola, evidenzia un divario matematico tra i costi di produzione e le offerte sugli scaffali dei supermercati, alimentando il timore di un collasso lavora con onestà. Un paradosso economico tra i mercati di Bari e gli scaffali della GDO. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olio EVO in crisi: il paradosso dei prezzi che uccide i produttori Olio italiano in crisi: l’import dalla Tunisia e guerra dei prezzi minaccia il Made in ItalyIl settore dell’olio extravergine d’oliva italiano sta attraversando una delle fasi più complesse degli ultimi anni. Olio d’oliva italiano: importazioni record dal Nord Africa minacciano produttori e alimentano truffe sui prezzi.L'Olio d'Oliva Italiano Sotto Assedio: Una Crisi tra Dumping e Truffe L'olivicoltura italiana è in profonda crisi a causa dell'aumento esponenziale... Temi più discussi: Produzione di olio evo: la Puglia riprende il primato in Italia dopo la crisi da xylella; ''Frantoio del Sebino'', il tempio dell'olio Evo; Antica Pasticceria Muzzi lancia Pan di Pace®: il lievitato all'olio EVO a forma di foglia d'ulivo. Olio, nei magazzini 80mila tonnellate di evo made in Italy (+117%)PUGLIA - Al 28 febbraio 2026 nei magazzini pugliesi si registrano 80mila tonnellate di olio extravergine d'oliva made in Italy, il 117% in più rispetto allo ... corrieresalentino.it Olio d’oliva in crisi: Le difficoltà alimentano la contraffazioneL’olio d’oliva italiano è un prodotto particolarmente sensibile alla contraffazione, ancor più in momenti di profonda crisi come è quello che sta attraversando l’olivicoltura. L’allarme della ... affaritaliani.it Carciofi sott’olio rustici https://blog.giallozafferano.it/lapasticceramatta/carciofi-sottolio-fatti-in-casa/ - facebook.com facebook Perché l’olio di Roma è IGP Duemila anni di storia dalle anfore di Testaccio agli ulivi del Palatino x.com