L’olio d’oliva in Calabria viene venduto a prezzi inferiori ai costi di produzione. Le aziende olivicole chiedono interventi urgenti per evitare il fallimento, temendo di non poter coprire le spese di raccolta e lavorazione. La filiera insiste su misure straordinarie, come aiuti finanziari e interventi di mercato, per sostenere le aziende in questa crisi. La situazione mette a rischio la sopravvivenza di molte imprese locali.

Come possono sopravvivere le aziende se i prezzi coprono solo i costi? Quali misure straordinarie chiede la filiera per evitare il collasso? Perché l'olio invenduto mette a rischio la prossima campagna olivicola? Chi deve intervenire per proteggere il valore dell'IGP Olio di Calabria??? In Breve Rincaro carburanti ed energia spinge i costi sopra le quotazioni di vendita. Richiesta sospensione debiti e rinegoziazione esposizioni bancarie per garantire liquidità. Necessi . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olio in Calabria: prezzi sotto i costi, l’olivicoltura chiede aiuti

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