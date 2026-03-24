A Bucine la tavola rotonda Olivicoltura biodiversità e proprietà salutistiche dell' olio extra vergine di oliva
Arezzo, 24 marzo 2026 – Una giornata dedicata alle proprietà salutistiche dell’olio Extra Vergine di OlivaEvo della Biodiversita di eccellenza qualitativa del territorio del Comune partendo dall’Olivone di Montebenichi pianta con età stimata di circa 500 anni che ha dato origine al Campo Collezione della Biodiversità Olivicola. Tavola Rotonda con: FILIPPO BONI Assessore Regionale - GIUSEPPE SALVINI Direttore Camera di Commercio di Firenze - GENNARO GILIBERTI Dirigente Regione Toscana - SONIA TONI già primario diabetologi Meyer - ROBERTO MARIOTTI Ricercatore CNR IBBR Perugia - RICCARDO GUCCI Prof. emerito Università Pisa - MARCO NOFERI Primo Produttore Biologico del Valdarno, dal 1972. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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