Olio extravergine pugliese scorte raddoppiate ma prezzi in calo | pesano le importazioni

Il settore olivicolo in Puglia sta affrontando una situazione particolare, con le scorte di olio extravergine locale che sono quasi raddoppiate rispetto agli anni passati. Nel frattempo, i prezzi di vendita sono diminuiti, soprattutto a causa dell’aumento delle importazioni di olio straniero. La situazione viene segnalata da Coldiretti Puglia, che evidenzia come questa dinamica influenzi il mercato e le disponibilità di prodotto.

LECCE – Il settore olivicolo locale è alle prese con una contraddizione in termini, secondo quanto denuncia Coldiretti Puglia: le giacenze di extravergine italiano risultano in forte crescita, mentre l’incremento di prodotto straniero importato continua a incidere sul mercato. Secondo i dati del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Olio d’oliva italiano: importazioni record dal Nord Africa minacciano produttori e alimentano truffe sui prezzi.L'Olio d'Oliva Italiano Sotto Assedio: Una Crisi tra Dumping e Truffe L'olivicoltura italiana è in profonda crisi a causa dell'aumento esponenziale... Prezzi del riso in calo e aumento delle importazioni: l'allarme di ColdirettiIl 2026 si è aperto con il mercato del riso in sofferenza con continui cali dei prezzi e un aumento esponenziale delle importazioni, soprattutto dai... Olio extravergine italiano, in Puglia scorte a 80mila tonnellate: Coldiretti denuncia il peso delle importazioniOlio extravergine italiano in Puglia: scorte a 80mila tonnellate, +117% in un anno. Coldiretti denuncia l’effetto delle importazioni. pugliapress.org Olio extravergine pugliese: Coldiretti, +117% nei magazzini, ma cresce l’import esteroColdiretti Puglia lancia l’allarme sull’aumento dell’olio estero che comprime i prezzi dell’extravergine italiano e favorisce frodi, sottolineando l’importanza della tracciabilità e della tutela del M ... trmtv.it