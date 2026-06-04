Olimpia travolge Brescia | il break decisivo verso la finale
Olimpia ha vinto la partita contro Brescia con un margine netto, assicurandosi l’accesso alla finale. Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra ha aumentato l’intensità nel secondo, mettendo a segno un parziale decisivo. Brescia ha tentato di reagire, ma non è riuscita a recuperare lo svantaggio. La differenza si è vista soprattutto nel terzo quarto, quando Olimpia ha preso il controllo del gioco e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine.
Come ha fatto Milano a trasformare un primo tempo equilibrato in un dominio schiacciante?. Quale giocatore ha scatenato il break decisivo di 15-2 nella ripresa?. Perché la difesa dell'Armani ha ridotto drasticamente la media realizzativa di Brescia?. Chi sono i protagonisti che hanno garantito il controllo totale dei rimbalzi?.? In Breve Shields chiude con 20 punti e Bolmaro ne aggiunge 14 totali. Nebo e Diop dominano i canestri con 14 punti e 17 rimbalzi. Della Valle segna 19 punti per Brescia ma cala nella ripresa. La quarta gara si giocherà venerdì alle ore 20.00 al Forum. L’Olimpia domina il Forum con un 93-68 che manda Brescia alle strette. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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