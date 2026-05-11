Invicta travolge Enna con un break decisivo e vola in finale

L’Invicta ha conquistato la finale grazie a un break importante nel corso della partita contro Enna. Nel terzo quarto, la squadra ha realizzato un parziale di 14-3, che ha determinato il risultato finale. La rimonta è avvenuta nel momento in cui l’Invicta ha messo a segno una serie di canestri consecutivi, portandosi avanti nel punteggio e consolidando il vantaggio. La partita si è conclusa con la vittoria della formazione che ha ottenuto il passaggio del turno.

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? Domande chiave Come ha fatto l'Invicta a trasformare il vantaggio in un break devastante?. Chi è stato il protagonista del parziale di 14-3 nel terzo quarto?. Quali giocatori hanno garantito il controllo totale sotto i tabelloni?. Come preparerà la squadra la sfida decisiva dopo il dominio su Enna?.? In Breve Break decisivo di 14-3 nel terzo quarto con 8 punti segnati da Mulè.. Vantaggio iniziale di 7-0 e primo quarto concluso sul 20-11 per l'Invicta.. Contributo fondamentale di Richiusa e Vento come migliori realizzatori della sfida.. Gestione tattica di coach Falletta e controllo tabelloni di Giarrusso e Lombardo.. L’Invicta conquista la finale playoff battendo Enna con 2-0 in trasferta, chiudendo la serie grazie a una prestazione collettiva che ha dominato il campo dei padroni di casa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Invicta travolge Enna con un break decisivo e vola in finale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Enna travolge il Milazzo: Distratto decide e vola via dai play-outL’Enna ha conquistato tre punti fondamentali battendo il Milazzo per 3 a 1 nel primo dei due match di recupero. Potapova travolge Vekic con un gioco istintivo e vola in finaleAnastasia Potapova si prepara a disputare la finale del torneo di Linz dopo aver superato l’ex numero 17 del ranking WTA, Donna Vekic.