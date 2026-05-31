Olimpia Milano ha vinto contro Brescia con un margine ampio, grazie anche ai 20 punti di Bolmaro. La squadra ha recuperato dallo svantaggio di dieci punti nel primo tempo, grazie a una prestazione collettiva. La regia è stata gestita da diversi giocatori, che hanno distribuito il gioco e mantenuto il ritmo durante tutta la partita. La differenza è stata evidente nel secondo tempo, quando i milanesi sono riusciti a consolidare il vantaggio.

? Domande chiave Come ha fatto Milano a ribaltare lo svantaggio iniziale di dieci punti?. Chi sono i giocatori che hanno garantito la regia diffusa milanese?. Perché la difesa dell'Olimpia ha ridotto drasticamente la media offensiva bresciana?. Come potrà Brescia reagire per non far scivolare la serie?.? In Breve Brescia ferma a 72 punti contro la media stagionale di 91.5. Regia diffusa gestita da Ellis, Mannion, Flaccadori, Guduric, Bolmaro e Shields. Differenziale di 36 punti dopo lo svantaggio iniziale di 10 punti. Gara 2 prevista per questa sera alle ore 20:00. L’Olimpia Milano domina a Brescia con un distacco di 36 punti nella prima gara di semifinale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olimpia Milano travolge Brescia: Bolmaro da 20 punti e distacco netto

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