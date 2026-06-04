Olimpia Milano ha battuto Brescia 93-68 in gara 3 dei playoff, portandosi sul 2-1 nella serie. Shields ha segnato molti punti, contribuendo alla vittoria. Il match si è giocato con buona difesa da parte di Milano. La prossima partita, gara 4, sarà molto difficile per entrambe le squadre. Un giocatore di Milano ha commentato che sarà necessario prepararsi al meglio per affrontarla.

Olimpia Milano mette al tappeto Brescia: 93-68 con super Shields. E' 2-1 nella serie “Contro Brescia che riempie l’area diventi efficace se fai canestro da fuori come avevamo fatto in Coppa Italia e in Gara 1. Prima delle due triple di Flaccadori nel quarto periodo, stavamo tirando male ma eravamo riusciti a correre in contropiede. Ma per farlo devi difendere ancora più forte”. Peppe Poeta analizza la vittoria dell'Olimpia Milano contro Brescia in gara 3 delle semifinali scudetto. I padroni di casa allungano dopo un primo tempo equilibrato (44-43) e spaccano l'equilibrio nel terzo quarto: dal 50-50 i biancorossi vanno in fuga, arrivano al massimo vantaggio di 24 punti (81-57) e chiudono in scioltezza sino al 93-68 finale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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