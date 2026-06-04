Notizia in breve

Old Boots FC ha vinto la Coppa Italia e si qualifica per le finali di Roma. La squadra ha superato le avversarie nelle fasi precedenti della competizione. Le finali si terranno nella capitale a breve. Non sono stati forniti dettagli su come siano stati gestiti i talenti e gli esperti o sui soci coinvolti nel progetto sociale. La vittoria è stata confermata dai risultati ufficiali della federazione.