Old Boots FC vince la Coppa Italia | si vola alle finali di Roma
Old Boots FC ha vinto la Coppa Italia e si qualifica per le finali di Roma. La squadra ha superato le avversarie nelle fasi precedenti della competizione. Le finali si terranno nella capitale a breve. Non sono stati forniti dettagli su come siano stati gestiti i talenti e gli esperti o sui soci coinvolti nel progetto sociale. La vittoria è stata confermata dai risultati ufficiali della federazione.
Come ha fatto Toto Ballario a bilanciare talenti e profili esperti? Chi sono i soci che hanno validato questo progetto sociale? Quali cimeli sportivi vengono messi all'asta per sostenere la beneficenza? Come affronteranno gli Old Boots la sfida contro 700 club nazionali??? In Breve Oltre 1.000 spettatori presenti e 1.500 spettatori online hanno seguito la finale. Il progetto coinvolge Pietro Deideri, Marco Roscio e Leonardo Bonucci per scopi sociali. Collaborazione con Live . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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