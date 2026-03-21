Italia fa favola alle finali di Coppa del Mondo | Paris vince in discesa e Pirovano alza il Trofeo di Ghiaccio

In Norvegia, durante le finali di Coppa del Mondo, Dominik Paris ha vinto la discesa di Kvitfjell, ottenendo il suo quinto successo in questa specialità. La gara si è svolta sabato 21 marzo, e l'atleta italiano si è imposto concludendo la prova davanti agli altri concorrenti. Pirovano ha invece alzato il Trofeo di Ghiaccio, mentre l’Italia ha ottenuto una doppietta con la vittoria di Paris.

Kvitfjell, 21 marzo 2026 – Doppietta azzurra nello sci oggi sabato 21 marzo in Norvegia. Dominik Paris ha dominato per la quinta volta in carriera la discesa di Kvitfjell che ha aperto le Finali di Coppa del mondo. Per l’azzurro si tratta del primo successo stagionale, il 25esimo complessivo della carriera, il ventesimo in discesa. L’azzurra Laura Pirovano ha vinto la Coppa di discesa libera. La trentina ha chiuso con il miglior tempo, in 1’30?85, davanti a Emma Aicher. Grazie a questo risultato Pirovano ha conquistato la terza vittoria in carriera in Coppa del mondo e la prima Coppa di specialità. “Non è stata una gara perfetta ma ho cercato di far correre al massimo gli sci. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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