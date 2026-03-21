Paris vince la discesa libera alle finali di Coppa del mondo

Dominik Paris ha vinto la discesa libera alle finali di Coppa del Mondo di sci alpino 20252026 a Kvitfjell, in Norvegia. La gara si è svolta sulla pista di Kvitfjell e ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse nazioni. Paris ha concluso la prova in prima posizione, lasciando dietro di sé i suoi avversari.

KVITFJELL (NORVEGIA) - Dominik Paris vola nella discesa di Kvitfjell, valida per le finali di Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. Il 36enne di Merano taglia il traguardo in 1'45"37 conquistando la settima vittoria sulle nevi norvegesi, sei in discesa e una in superG, a poco più di dieci anni dalla prima volta. L'azzurro precede di 0"19 lo svizzero Franjo Von Allmen e di 0"60 l'austriaco Vincent Kriechmayr. Marco Odermatt, già certo della Coppa di discesa, chiude settimo a 0"92 da Paris, che si prende anche la terza posizione in classifica di specialità con 441 punti ai danni di Giovanni Franzoni, 11esimo a 1"31. "Una prestazione perfetta non è stata, ma ho cercato di far correre gli sci. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Paris vince la discesa libera alle finali di Coppa del mondo Articoli correlati Dominik Paris domina la discesa libera a Kvitfjell nelle finali di Coppa del Mondo di sci 2026Dominik Paris domina per la la quinta volta in carriera la discesa di Kvitfjell (Norvegia) che ha aperto le Finali di Coppa del Mondo dello sci... Leggi anche: Coppa del Mondo, Paris è secondo in discesa libera: “Mi da la carica per le gare olimpiche di Bormio” GIOVANNI FRANZONI D'ARGENTO in discesa libera a soli due decimi da Von Allmen | #MilanoCortina2026 Una selezione di notizie su Paris vince la discesa libera alle... Temi più discussi: Altro podio Franzoni: 2° in discesa a Courchevel; Discesa Courchevel, Franzoni secondo dietro a Kriechmayr! Odermatt vince la Coppa; Discesa libera maschile e femminile oggi, finali Coppa del mondo di sci alpino: a che ora e dove vederle in diretta; Franzoni secondo nella discesa libera di Courchevel, vince Kriechmayr, a Odermatt la Coppa del Mondo. Sci alpino, Coppa del Mondo, discesa: Grande Paris, l’azzurro domina e vince ancora a KvitfjellClassifica della Coppa del Mondo generale 1 Marco Odermatt SUI 1626 2 Lucas Pinheiro Braathen BRA 958 3 Atle Lie Mcgrath NOR 844 4 Henrik Kristoffersen NOR 771 5 Loic Meillard SUI 763 6 Franjo Von All ... msn.com Discesa libera maschile di sci, Dominik Paris vince alle finali di Coppa del mondo 2026 a LillehammerParis vince la discesa libera alle finali di Coppa del Mondo a Lillehammer: per l'azzurro è il 25° successo in carriera, e chiude terzo in classifica di specialità. Battuti il campione olimpico Von Al ... corriere.it Per il jet azzurro si tratta della 25esima vittoria in Coppa del Mondo. #TG33AltoAdige --- TV33 | La tua TV in Trentino Alto Adige Canale 19 del digitale terrestre Streaming live e on demand su tv33.it Redazioni a Trento e a Bolzano facebook Coppa del mondo, la discesa libera femminile LIVE #SkySport x.com