Oggi si discute di più della Costituzione, anche grazie al recente referendum confermativo. Questo ha respinto un tentativo di modifica promosso dalla maggioranza di destra-centro che attaccava il testo costituzionale. Negli anni, però, la Carta è stata spesso disattesa e umiliata, anche in presenza di un maggior interesse pubblico. La discussione pubblica si concentra ora sulla sua tutela, mentre in passato sono stati adottati provvedimenti che ne hanno limitato l’applicabilità.

La Costituzione va negli ultimi tempi di moda. Se ne parla sempre di più. Soprattutto grazie al referendum confermativo che ha respinto l’attacco alla Carta portato avanti dalla maggioranza di destra-centro che governa il Paese. Che se ne parli è certamente un fatto positivo. Sperando solo che non diventi un brand di passaggio, una moda un po’ radical chic, peggio ancora un modo subdolo per pulire faccia e coscienza di politici e classe dirigente che la Costituzione l’hanno calpestata e tradita negli ultimi decenni. La retorica che accompagna talune cerimonie celebrative della repubblica e della Costituzione è comprensibile ed in alcuni casi finanche utile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oggi la Costituzione è di moda ma negli anni è stata disattesa e umiliata

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