Una donna in una famiglia di Torino ha denunciato la suocera, accusandola di averla umiliata per 13 anni. La denuncia riguarda comportamenti offensivi e pressioni psicologiche, tra cui critiche sul modo di vestirsi. La presunta situazione si sarebbe protratta per più di un decennio, coinvolgendo rapporti tesi tra le due donne. La vicenda è ora al centro di un procedimento legale.

Curioso il caso avvenuto in una famiglia borghese di Torino, in cui una suocera avrebbe offeso e umiliato per 13 anni la nuora, sia per come si vestiva che per altre pressioni psicologiche. Una condizione durata tanto tempo, troppo, tanto che neanche Elenoire Casalegno, ospite a La Vita in Diretta, ha specificato che non avrebbe resistito a differenza della donna, madre e moglie di famiglia. Quest'ultima non avrebbe avuto il supporto di nessuno, neanche del marito che avrebbe risposto ripetutamente con inerzia. La figura della matriarca, che ancora comanda o, quantomeno, influenza le famiglie dei figli, ancora nel 2026. La stessa... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Torino, denuncia la suocera: sarebbe stata umiliata per anni

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