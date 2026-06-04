Oggi al via il processo per l’omicidio di Genini

Notizia in breve

Oggi si apre il processo con rito immediato davanti alla Corte d’Assise di Milano per l’omicidio di Genini. L’udienza è iniziata questa mattina e riguarda le accuse rivolte all’imputato. La procedura si svolge senza rinvii e si concentrerà sulle prove e testimonianze presentate dall’accusa. La decisione di procedere con il rito immediato implica che il processo avverrà in tempi più stretti rispetto a un procedimento ordinario.