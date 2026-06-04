Oggi al via il processo per l’omicidio di Genini
Oggi si apre il processo con rito immediato davanti alla Corte d’Assise di Milano per l’omicidio di Genini. L’udienza è iniziata questa mattina e riguarda le accuse rivolte all’imputato. La procedura si svolge senza rinvii e si concentrerà sulle prove e testimonianze presentate dall’accusa. La decisione di procedere con il rito immediato implica che il processo avverrà in tempi più stretti rispetto a un procedimento ordinario.
Inizierà stamattina, davanti alla Corte d’Assise di Milano, il processo con rito immediato a Gianluca Soncin, l’imprenditore 53enne di origini biellesi residente a Cervia imputato dell’ omicidio pluriaggravato (da premeditazione, crudeltà, futili motivi e dal vincolo della relazione affettiva) di Pamela Genini. La vittima, 29 anni, è stata uccisa la sera dello scorso 14 ottobre nel suo appartamento in via Iglesias a Milano con 76 coltellate, così come stabilito dall’autopsia: secondo la ricostruzione degli inquirenti, che trovarono il 53enne ancora nell’appartamento dopo aver ferito a morte la giovane, l’uomo aveva fatto la copia delle chiavi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Milano, femminicidio Genini: al via il processo allex compagno Soncin
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