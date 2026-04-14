Omicidio Pamela Genini chiesto processo immediato per Gianluca Soncin accusato di omicidio volontario pluriaggravato

È stata avanzata la richiesta di processo immediato per Gianluca Soncin, 53 anni, accusato di omicidio volontario con multiple aggravanti. L’uomo si trova attualmente in carcere, con contestate le circostanze di premeditazione, crudeltà, motivi futili, vincolo affettivo e atti persecutori. La vicenda riguarda il decesso di una donna, e l’udienza preliminare è prevista nelle prossime settimane.

Il 53enne si trova in carcere con le aggravanti di premeditazione, crudeltà, futili motivi, vincolo affettivo e atti persecutori. Per l'uomo, ritenuto responsabile dell'aggressione con 76 coltellate, potrebbe essere richiesta la pena dell'ergastolo La Procura di Milano ha chiesto il processo.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Pamela Genini, chiesto processo immediato per Gianluca Soncin, accusato di omicidio volontario pluriaggravato Per Gianluca Soncin processo immediato per l’omicidio di Pamela GeniniLa Procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato, saltando la fase dell’udienza preliminare, per Gianluca Soncin, 53 anni, che il 14... Omicidio di Pamela Genini, la procura di Milano chiede il processo immediato per Gianluca SoncinLa procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Gianluca Soncin, il 53enne accusato dell'omicidio della 29enne Pamela Genini nel...