Oggi si celebra San Mattia Apostolo, che entra a far parte del gruppo degli apostoli per sostituire Giuda Iscariota, che aveva tradito Gesù. Dopo la scoperta del tradimento, gli altri apostoli si sono riuniti per scegliere una persona che prendesse il suo posto e mantenesse il numero di dodici. La scelta è ricaduta su Mattia, che è stato ufficialmente aggiunto alla comunità.

Dopo Il tradimento di Giuda, gli Apostoli cercano colui che dovrà completare nuovamente il numero dei Dodici. Scelto attraverso la preghiera e il segno dei dadi, San Mattia diventa il testimone della Risurrezione. Di San Mattia apostolo ci parlano gli Atti degli apostoli nel primo capitolo. Il suo nome, abbreviazione del nome ebraico Mattatia, significa “dono di Dio“. Fu chiamato a ricomporre i Dodici che erano stati al seguito di Gesù e a sostituire Giuda Iscariota che lo aveva tradito. Mattia era uno di coloro che seguivano gli apostoli per tutto il tempo in cui Gesù Cristo visse con loro e operò. Era presente fin dal momento del battesimo nel fiume Giordano e poi anche nell’evento dell’Ascensione al cielo.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 14 maggio, San Mattia Apostolo: prende il posto di Giuda, il traditore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

San Mattia Apostolo (14 maggio): chiamato a sostituire Giuda, testimone della RisurrezioneIl 14 maggio la Chiesa ricorda San Mattia Apostolo, il discepolo chiamato a prendere il posto di Giuda Iscariota nel collegio dei Dodici.

San Mattia, l’apostolo scelto per il posto di Giuda: la sua storia? Domande chiave Come fu deciso il sostituto di Giuda tra i due candidati? Dove sono custodite oggi le reliquie dell'apostolo scelto? Quali territori...

Temi più discussi: San Mattia Apostolo (14 maggio): chiamato a sostituire Giuda, testimone della Risurrezione; Giovedì – 6.a di Pasqua – SAN MATTIA APOSTOLO – P; Giovedì 14 Maggio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Giovedì 14 maggio 2026: la frase del buongiorno, il santo, l'oroscopo e il proverbio del giorno.

Oggi si celebra: San Mattia santodelgiorno.it #santodelgiorno #chiesacattolica #14maggio2026 #sanmattia #apostolo x.com

San Mattia Apostolo (14 maggio): chiamato a sostituire Giuda, testimone della RisurrezioneIl 14 maggio la Chiesa ricorda San Mattia, apostolo scelto al posto di Giuda dopo l’Ascensione. Vita, culto e reliquie. ilgiorno.it

Oggi 14 Maggio | Oroscopo segno per segno, proverbio e santo del giornoIl 14 maggio è il 134º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è curioso e dinamico, con una mente aperta e una grande voglia di scoprire. Santo del giorno: San Mattia, apostolo. Proverbio ... vicenzatoday.it