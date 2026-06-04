Officine Social Movie racconta la memoria | al Cinema Eden il documentario Io sono qui di Simone Grazzi

Notizia in breve

Al Cinema Eden si è tenuta una proiezione del documentario “Io sono qui” di Simone Grazzi, prodotto da Officine Social Movie. La pellicola si focalizza sulla memoria collettiva e individuale, rappresentando testimonianze e ricordi di persone coinvolte in eventi storici recenti. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico e alcuni interventi di esperti, che hanno approfondito i temi trattati nel film.