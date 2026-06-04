Officine Social Movie racconta la memoria | al Cinema Eden il documentario Io sono qui di Simone Grazzi

Da lanazione.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Cinema Eden si è tenuta una proiezione del documentario “Io sono qui” di Simone Grazzi, prodotto da Officine Social Movie. La pellicola si focalizza sulla memoria collettiva e individuale, rappresentando testimonianze e ricordi di persone coinvolte in eventi storici recenti. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico e alcuni interventi di esperti, che hanno approfondito i temi trattati nel film.

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Arezzo, 4 giugno 2026 – La memoria come strumento per comprendere il presente e costruire il futuro. Sarà dedicato a una tra le pagine intense e meno conosciute della storia del territorio aretino uno tra gli appuntamenti in pr ogramma domenica 7 giugno nell'ambito della settima edizione di Officine Social Movie, il festival di cortometraggi dedicati all’impegno civile che si svolgerà al Cinema Eden di Arezzo dal 6 al 9 giugno con ingresso gratuito. Alle ore 17.30 sarà il documentario “Io sono qui”, del regista aretino Simone Grazzi, a illuminare la platea dell’Eden. Un'opera che riporta alla luce una vicenda avvenuta nei drammatici giorni dell'estate del 1944 e che rappresenta un'importante occasione di incontro con la storia contemporanea del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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