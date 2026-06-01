Officine Social Movie | al Cinema Eden arriva l’esperienza immersiva di Maicol & Mirco

Al Cinema Eden di Arezzo arriva l’esperienza immersiva di Officine Social Movie dedicata a Maicol & Mirco. Dal 1 giugno 2026, il pubblico potrà vivere un percorso che permette di entrare in ambienti diversi senza uscire dalla sala, attraversando paesaggi immaginari e mondi interiori. L’evento offre l’opportunità di esplorare le creazioni dell’artista attraverso un’esperienza sensoriale e visiva, guidata da una delle voci più riconoscibili del fumetto contemporaneo.

Arezzo, 1 giugno 2026 – Entrare in luoghi altri senza muoversi dalla poltrona di un cinema. Attraversare paesaggi dell'immaginazione, esplorare mondi interiori e lasciarsi guidare da una delle voci più originali del fumetto contemporaneo. È questa una tra le proposte speciali del pomeriggio inaugurale di Officine Social Movie, il festival a cura di Orchestra Multietnica di Arezzo e Officine della Cultura che da sette edizioni invita la città di Arezzo a riflettere sulle tematiche del sociale e dell’impegno civile attraverso le lenti del cinema. Sabato 6 giugno alle ore 18:30 il Cinema Eden di Arezzo ospiterà "La storia che non ho mai... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Officine Social Movie 2026 - Conferenza stampa di presentazione

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