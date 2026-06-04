Off Campus | il sangue italiano scorre nei protagonisti della serie
Quali regioni italiane compongono la complessa genealogia di Belmont Cameli?. Perché Antonio Cipriano non parla la lingua dei suoi antenati siciliani?. Come ha fatto Cameli a prepararsi fisicamente per il ruolo?. Quale dettaglio biografico sta appassionando i fan della serie?.? In Breve Antonio Cipriano ha un'etnia italiana pari al 75% con nonni D'Aleo e Ventimiglia.. Bisnonno Cosimo D'Aleo proveniva dalla località siciliana di San Cipriello.. Belmont Cameli è nato in Illinois nel 1998 e ha radici nelle Marche.. Cameli ha recitato in progetti come Bayside School e Until Dawn – Fino all’Alba.. Le radici italiane nel cast di Off Campus tra Belmont Cameli e Antonio Cipriano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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