Nella seconda stagione di Off Campus, Allie Hayes e Dean Di Laurentis sono i personaggi principali. Allie sarà interpretata da Mika Abdalla, mentre Dean da Stephen Kalyn. La conferma ufficiale arriva da Prime Video, che ha annunciato il cast principale per i nuovi episodi. La serie si concentrerà sui protagonisti, senza ulteriori dettagli sulla trama o altri personaggi coinvolti.

Prime Video ha ufficialmente confermato che la seconda stagione di Off Campus avrà come protagonisti centrali Allie Hayes e Dean Di Laurentis, interpretati rispettivamente da Mika Abdalla e Stephen Kalyn. L’annuncio è arrivato il 28 maggio 2026 attraverso un video e una serie di foto della coppia, mettendo fine alle speculazioni dei fan che avevano già intuito questa direzione dopo il finale della prima stagione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Off Campus (@offcampusonprime) La serie, basata sui romanzi bestseller di Elle Kennedy, segue un modello narrativo ben preciso: ogni stagione si concentra su una coppia diversa di personaggi, mantenendo però un cast corale che continua a svilupparsi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Off Campus 2, ecco chi saranno i nuovi protagonisti: Allie e Dean al centro della serie

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Off Campus | Teaser Trailer | Prime Video

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