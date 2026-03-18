L’Italia ancora penultima tra i Paesi Ocse per ripresa dei salari reali dopo il crollo causato dall’inflazione

In Italia, la ripresa dei salari reali è ancora lenta e il paese si conferma tra quelli con il recupero più contenuto tra i membri dell’Ocse. Dopo un calo causato dall’inflazione, i salari stanno crescendo, ma i progressi sono molto deboli rispetto ad altri paesi della stessa organizzazione. La situazione resta critica e l’Italia si posiziona ancora tra le ultime in questa classifica.

La ripresa dei salari reali c’è, ma procede a rilento. E per l’Italia il recupero del potere d’acquisto resta tra i più timidi dell’area Ocse. Per la precisione siamo al penultimo posto. È quanto emerge dall’ultimo Wage Bulletin dell’organizzazione parigina. Da un lato i salari tornano a crescere in termini reali dopo lo choc inflattivo, dall’altro il terreno perso tra il 2021 e il 2023 è tutt’altro che recuperato. Nel complesso dei Paesi avanzati, la crescita dei salari rea li nel 2025 è rimasta positiva, ma si è nettamente indebolita rispetto all’anno precedente: in media +1,8% nel terzo trimestre, circa la metà rispetto al 2024. Un rallentamento diffuso, che riguarda tre quarti delle economie Ocse e riflette sia il riaccendersi delle pressioni inflattive sia un progressivo raffreddamento del mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Italia ancora penultima tra i Paesi Ocse per ripresa dei salari reali dopo il crollo causato dall’inflazione Articoli correlati Inflazione e detassazione, le vere ragioni del grande silenzio sul crollo dei salariIl ritorno dell’inflazione ha messo a nudo un sistema che non tutela più il potere d’acquisto. Leggi anche: Redditi, la classifica Ocse: l?Italia +1,7%, l?aumento più alto tra i Paesi industrializzati Tutti gli aggiornamenti su Paesi Ocse Redditi, l’Italia svetta tra i Paesi dell’Ocse: +1,7%, l’aumento più marcato tra quelli industrializzati. Meloni: «Orgogliosi»Continua a crescere il reddito reale pro-capite delle famiglie italiane. Il Paese è in controtendenza rispetto alla media dei partner del G7, il gruppo delle grandi economie globali, e svetta anche ... ilgazzettino.it Redditi, la classifica Ocse: l’Italia +1,7%, l’aumento più alto tra i Paesi industrializzatiContinua a crescere il reddito reale pro-capite delle famiglie italiane. Il Paese è in controtendenza rispetto alla media dei partner del G7, il gruppo delle grandi economie globali, e svetta anche ... ilmessaggero.it