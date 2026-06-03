Così lo shock sui prezzi dell’energia divora l’aumento degli stipendi l’Ocse vede l’Italia in frenata | il prezzo della guerra su famiglie e imprese

L’Ocse prevede una crescita dello 0,5% del Pil per l’Italia nel 2026, rivista al ribasso rispetto alle stime precedenti. Il rapporto evidenzia che l’aumento dei prezzi dell’energia, causato dal conflitto in corso, sta pesando su consumi, investimenti e esportazioni. La crescita economica del paese si riduce a causa di questo shock sui costi energetici, che sta influenzando negativamente anche le famiglie e le imprese. La presentazione delle proiezioni è avvenuta oggi a Parigi.

L’Ocse rivede al ribasso le stime sull’Italia e fissa la crescita del Pil allo 0,5% nel 2026. A pesare, secondo le Prospettive economiche presentate oggi a Parigi e riprese da Ansa, è il nuovo shock sui prezzi dell’energia, che grava su consumi delle famiglie, investimenti ed export. L’organizzazione avverte che «l’aumento dei prezzi causerà un aumento dell’inflazione, cancellando la recente progressione dei salari reali». Per il 2027 si prospetta un recupero modesto, allo 0,6%, grazie al rientro dei prezzi energetici e a un quadro di minore incertezza. L’Ocse ricorda quanto l’Italia resta tra i Paesi più esposti agli sviluppi del conflitto in Medio Oriente, data l’alta quota di energia ricavata da combustibili fossili importati e il peso del manifatturiero destinato all’estero. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Italia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’Ocse stima al +0,5% il Pil dell’Italia nel 2026: “Shock sui prezzi dell’energia, limitate le misure contro il caro-carburante”L’Ocse prevede che nel 2026 il prodotto interno lordo italiano crescerà dello 0,5 per cento.

Inflazione al 2,8%, energia e cibo spingono i prezzi: lo shock su Hormuz riaccende i costi e mette sotto pressione famiglie e impreseL'inflazione in Italia si attesta al 2,8%, con prezzi che salgono in modo più marcato nel settore energia e alimentari.

Temi più discussi: Inflazione nell’eurozona: l’aumento dei prezzi costringerà la BCE ad aumentare i tassi?; Panetta (Bankitalia): Shock energetico richiede di ricalibrare azione Bce sui tassi; Amazon sfida il NO IVA MediaWorld: sconti shock sui giochi Switch e Switch 2, c'è Zelda; Un nuovo shock inflazionistico si avvicina: il prezzo della crisi energetica deve ancora essere pagato.

Ocse, stima Pil Italia 2026 assestata +0,5% a causa del nuovo shock sui prezzi energeticiLeggi su Sky TG24 l'articolo Ocse, stima Pil Italia 2026 assestata +0,5% a causa del nuovo shock sui prezzi energetici ... tg24.sky.it

Panetta: Lo shock energetico spinge i prezzi, Bce deve evitare l’inflazione. Il richiamo sull’IALe Considerazioni finali del governatore, che punta il dito sulla crisi dell’energia e lancia un appello sull’impiego dell’intelligenza artificiale nelle ... repubblica.it