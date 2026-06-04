Occhio alle sanzioni scattano le nuove regole di polizia urbana | tutte le norme

Viterbo ha adottato un nuovo regolamento di polizia urbana, sostituendo la normativa precedente risalente all’epoca fascista. Le nuove regole prevedono sanzioni per comportamenti considerati irregolari, con specifici provvedimenti e multe. La revisione del regolamento interessa principalmente le norme sulla sicurezza pubblica e sull’ordine pubblico, con l’obiettivo di aggiornare le disposizioni alle esigenze attuali. La modifica è stata ufficialmente approvata e sarà applicata a partire da ora.

Viterbo si lascia alle spalle la vecchia normativa risalente all'epoca fascista e adotta ufficialmente un il nuovo regolamento di polizia urbana. Il testo, entrato in vigore ieri 3 giugno, arriva al traguardo dopo un lungo percorso amministrativo, caratterizzato da un fitto dibattito in. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scattano le nuove regole smartworking, ora le aziende rischiano le sanzioniDa oggi entrano in vigore le nuove norme sullo smartworking, che prevedono sanzioni per le aziende inadempienti.

Smart working, scattano le nuove regole: sanzioni per chi non informa sui rischiCon l’aggravarsi della situazione in Iran e la discussione sulla possibilità di razionamenti energetici, torna al centro dell’attenzione il tema...

Musica alta in auto, occhio alle sanzioni: ecco quando si rischia un provvedimentoSono tanti gli automobilisti che amano ascoltare la radio in auto, anche a volume molto alto. Per contro, ci sono però molte persone che ne sono infastidite e lo ritengono un vero e proprio disturbo. msn.com

Cosa succede a chi non paga l’Imu, occhio alle sanzioniIl 16 dicembre rappresentava il termine ultimo per il pagamento del saldo Imu 2025, ma non tutti i contribuenti sono riusciti a rispettare la scadenza. Per chi ha dimenticato o non ha potuto versare l ... blitzquotidiano.it