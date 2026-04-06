Da oggi entrano in vigore le nuove norme sullo smartworking, che prevedono sanzioni per le aziende inadempienti. Secondo le disposizioni, i datori di lavoro devono fornire ai dipendenti un’informativa dettagliata. Questo documento ha il compito di trasmettere conoscenze, consapevolezza e strumenti utili per affrontare i rischi legati al lavoro agile. La misura mira a garantire un’applicazione più chiara e regolamentata di questa modalità lavorativa.

LA REGOLA. Per i «lavoratori agili» un’informativa sarà il veicolo attraverso il quale il datore di lavoro trasferirà al lavoratore conoscenze, consapevolezza e strumenti operativi per la gestione dei rischi. Un regime sanzionatorio che prevede dall’arresto da due a quattro mesi fino a multe che possono raggiungere i 7.403,96 euro. Questa la principale novità introdotta della Legge annuale sulle Pmi in materia di lavoro agile, o smartworking in vigore dal 7 aprile. «In contesti in cui la prestazione si svolge fuori dai locali aziendali e senza controllo diretto, si rafforza il ruolo dell’informazione, della consapevolezza e della responsabilizzazione del lavoratore» si legge. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Scattano le nuove regole smartworking, ora le aziende rischiano le sanzioni

Leggi anche: Smart working, scattano le nuove sanzioni per le aziende: cosa rischia chi non informa i dipendenti sui rischi del lavoro da casa

Leggi anche: Smart working, cosa cambia dal 7 aprile con le nuove regole per aziende e lavoratori: introdotte sanzioni

Temi più discussi: Nuove regole sullo smart working, ora le aziende rischiano sanzioni; Scattano le nuove regole smartworking, ora le aziende rischiano le sanzioni; Scattano le nuove regole del Fascicolo sanitario elettronico: cosa cambia dal 31 marzo per ricette e referti online; Smart working, scattano le nuove regole: arresto e multe fino a 7.500 euro per chi non le rispetta.

Smart working, scattano le nuove regole: arresto e multe fino a 7.500 euro per chi non le rispettaSvolta sulla sicurezza nel lavoro agile. Dal 7 aprile saranno applicate le norme della legge annuale per le Pmi, e per i datori ora si pagano le omissioni ... msn.com

Scattano le nuove regole smartworking, ora le aziende rischiano le sanzioniPer i «lavoratori agili» un’informativa sarà il veicolo attraverso il quale il datore di lavoro trasferirà al lavoratore conoscenze, consapevolezza e strumenti operativi per la gestione dei rischi. ecodibergamo.it

Problema carburante anche all’aeroporto di Pescara, scattano le limitazioni - facebook.com facebook

Smart working, scattano le sanzioni per l’informativa sulla sicurezza: cosa cambia dal 7 aprile per i datori di lavoro x.com