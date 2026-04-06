Scattano le nuove regole smartworking ora le aziende rischiano le sanzioni
Da oggi entrano in vigore le nuove norme sullo smartworking, che prevedono sanzioni per le aziende inadempienti. Secondo le disposizioni, i datori di lavoro devono fornire ai dipendenti un’informativa dettagliata. Questo documento ha il compito di trasmettere conoscenze, consapevolezza e strumenti utili per affrontare i rischi legati al lavoro agile. La misura mira a garantire un’applicazione più chiara e regolamentata di questa modalità lavorativa.
LA REGOLA. Per i «lavoratori agili» un’informativa sarà il veicolo attraverso il quale il datore di lavoro trasferirà al lavoratore conoscenze, consapevolezza e strumenti operativi per la gestione dei rischi. Un regime sanzionatorio che prevede dall’arresto da due a quattro mesi fino a multe che possono raggiungere i 7.403,96 euro. Questa la principale novità introdotta della Legge annuale sulle Pmi in materia di lavoro agile, o smartworking in vigore dal 7 aprile. «In contesti in cui la prestazione si svolge fuori dai locali aziendali e senza controllo diretto, si rafforza il ruolo dell’informazione, della consapevolezza e della responsabilizzazione del lavoratore» si legge. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Smart working, scattano le nuove sanzioni per le aziende: cosa rischia chi non informa i dipendenti sui rischi del lavoro da casa
Leggi anche: Smart working, cosa cambia dal 7 aprile con le nuove regole per aziende e lavoratori: introdotte sanzioni
Temi più discussi: Nuove regole sullo smart working, ora le aziende rischiano sanzioni; Scattano le nuove regole smartworking, ora le aziende rischiano le sanzioni; Scattano le nuove regole del Fascicolo sanitario elettronico: cosa cambia dal 31 marzo per ricette e referti online; Smart working, scattano le nuove regole: arresto e multe fino a 7.500 euro per chi non le rispetta.
Smart working, scattano le nuove regole: arresto e multe fino a 7.500 euro per chi non le rispettaSvolta sulla sicurezza nel lavoro agile. Dal 7 aprile saranno applicate le norme della legge annuale per le Pmi, e per i datori ora si pagano le omissioni ... msn.com
Scattano le nuove regole smartworking, ora le aziende rischiano le sanzioniPer i «lavoratori agili» un’informativa sarà il veicolo attraverso il quale il datore di lavoro trasferirà al lavoratore conoscenze, consapevolezza e strumenti operativi per la gestione dei rischi. ecodibergamo.it
Problema carburante anche all’aeroporto di Pescara, scattano le limitazioni - facebook.com facebook
Smart working, scattano le sanzioni per l’informativa sulla sicurezza: cosa cambia dal 7 aprile per i datori di lavoro x.com