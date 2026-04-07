Smart working scattano le nuove regole | sanzioni per chi non informa sui rischi

Con l’aggravarsi della situazione in Iran e la discussione sulla possibilità di razionamenti energetici, torna al centro dell’attenzione il tema dello smart working. Sono state introdotte nuove regole che prevedono sanzioni per chi non informa i lavoratori sui rischi collegati a questa modalità di lavoro. Le misure sono state adottate in un quadro normativo aggiornato, che mira a regolamentare meglio questa forma di lavoro agile.

Dal 7 aprile entrano in vigore le nuove norme sul lavoro agile, che introducono sanzioni fino a 7.500 euro per le aziende inadempienti Con il protrarsi della guerra in Iran e il ritorno nel dibattito pubblico di possibili razionamenti energetici, torna d’attualità anche il tema dello smart working. Proprio in questo contesto entrano in vigore, dal 7 aprile, le nuove norme sul lavoro agile, che introducono sanzioni fino a 7.500 euro per le aziende inadempienti. La principale novità, contenuta nella legge annuale sulle Pmi, riguarda infatti il rafforzamento del regime sanzionatorio a carico dei datori di lavoro. Al rientro dalle festività pasquali, le imprese saranno chiamate ad adeguarsi alle nuove disposizioni, pena multe e, nei casi più gravi, anche sanzioni penali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Smart working, scattano le nuove sanzioni per le aziende: cosa rischia chi non informa i dipendenti sui rischi del lavoro da casa Leggi anche: Smart working, scattano le nuove regole: arresto e multe fino a 7.500 euro per chi non le rispetta News - Smart working, da martedì cambia tutto per le PMI Le nuove regole spiegate semplice 6/4/2026 Temi più discussi: Nuove regole sullo smart working, ora le aziende rischiano sanzioni; Smart working e informativa sicurezza, dal 7 aprile multe (fino a 7.500 euro) per i datori di lavoro: cosa cambia; Smart working, scattano le nuove sanzioni per le aziende: cosa rischia chi non informa i dipendenti sui rischi del lavoro da casa; Smart working, cosa rischia il datore di lavoro: arrivano arresto e multe fino a 7.500 euro. Smart working, scattano le sanzioni per l’informativa sulla sicurezza: cosa cambia dal 7 aprile per i datori di lavoroDal 7 aprile scatta l'obbligo per i datori di lavoro di fornire ai dipendenti in smart working un'informativa sui rischi, con sanzioni fino a 7 ... fanpage.it Nuove regole per lo smart working: dal 7 aprile scattano sanzioni per le aziendeIl datore di lavoro dovrà informare i lavoratori sui rischi del lavoro agile ed il lavoratore è chiamato a un ruolo attivo nella gestione ... rainews.it Per molti lavoratori i 2 giorni di smart working a settimana sono rimasti una chimera - facebook.com facebook Smart working, nuove regole per circa 60mila lavoratori bresciani x.com