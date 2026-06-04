Occhi su Laurienté il Milan pensa al dopo Leao

Notizia in breve

Il Milan valuta l’acquisto di Armand Laurienté, attaccante esterno del Sassuolo, per la prossima stagione. Il giocatore ha avuto una buona annata sotto la guida di Fabio Grosso. La società rossonera sta considerando questa opzione come possibile sostituto di Leao, qualora fosse necessario. La trattativa non è ancora ufficiale, ma Laurienté è entrato tra i profili seguiti dai dirigenti del club.