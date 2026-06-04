Occhi su Laurienté il Milan pensa al dopo Leao
Il Milan valuta l’acquisto di Armand Laurienté, attaccante esterno del Sassuolo, per la prossima stagione. Il giocatore ha avuto una buona annata sotto la guida di Fabio Grosso. La società rossonera sta considerando questa opzione come possibile sostituto di Leao, qualora fosse necessario. La trattativa non è ancora ufficiale, ma Laurienté è entrato tra i profili seguiti dai dirigenti del club.
Spunta un nome nuovo per l’attacco del Milan in vista della prossima stagione con i rossoneri che hanno messo nel mirino Armand Laurienté, attaccante esterno del Sassuolo, autore di un’ottima annata agli ordini di Fabio Grosso. Il Milan affonda il colpo per Laurienté (Ansa Foto) – calciomercato.it Il Sassuolo è pronto a cambiare molto in vista della prossima stagione con i neroverdi vicini dal salutare Fabio Grosso, pronto a passare alla Fiorentina. Anche la rosa subirà diversi cambiamenti con i neroverdi che potrebbero dare l’ok alla partenza di alcuni gioielli del reparto avanzato, tra questi Armand Laurentié. Vicino all’addio agli emiliani già in passato, Laurienté potrebbe salutare in estate con il francese che, secondo quanto affermato da Milanlive. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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Buongiorno Salento, oggi l’aria sembra aprirsi come una porta socchiusa verso il mare: cielo limpido e una luce che mette voglia di uscire, di respirare piano e di camminare tra ulivi e vicoli. ???????????????????? 2? DATA DEL GIOR facebook