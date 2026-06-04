Occhi su Laurentié il Milan pensa al dopo Leao

Notizia in breve

Il Milan sta considerando l’acquisto di Armand Laurentié, attaccante esterno del Sassuolo, per rinforzare il reparto offensivo nella prossima stagione. Laurentié ha avuto una buona annata con la squadra emiliana e gioca sotto la guida di Fabio Grosso. La società rossonera sta monitorando la sua situazione e valuta un eventuale intervento sul mercato per rafforzare l’attacco, anche in vista di un possibile addio di un attuale giocatore.