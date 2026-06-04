Occhi su Laurentié il Milan pensa al dopo Leao
Il Milan sta considerando l’acquisto di Armand Laurentié, attaccante esterno del Sassuolo, per rinforzare il reparto offensivo nella prossima stagione. Laurentié ha avuto una buona annata con la squadra emiliana e gioca sotto la guida di Fabio Grosso. La società rossonera sta monitorando la sua situazione e valuta un eventuale intervento sul mercato per rafforzare l’attacco, anche in vista di un possibile addio di un attuale giocatore.
Spunta un nome nuovo per l’attacco del Milan in vista della prossima stagione con i rossoneri che hanno messo nel mirino Armand Laurentié, attaccante esterno del Sassuolo, autore di un’ottima annata agli ordini di Fabio Grosso. Il Milan affonda il colpo per Laurentié (Ansa Foto) – calciomercato.it Il Sassuolo è pronto a cambiare molto in vista della prossima stagione con i neroverdi vicini dal salutare Fabio Grosso, pronto a passare alla Fiorentina. Anche la rosa subirà diversi cambiamenti con i neroverdi che potrebbero dare l’ok alla partenza di alcuni gioielli del reparto avanzato, tra questi Armand Laurentié. Vicino all’addio agli emiliani già in passato, Laurentié potrebbe salutare in estate con il francese che, secondo quanto affermato da Milanlive. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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