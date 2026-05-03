Pagelle Sassuolo Milan | Tomori compromette tutto Leao fantasma brilla Laurienté I VOTI

Nella 35ª giornata di campionato, il confronto tra Sassuolo e Milan ha visto alcune prestazioni di rilievo. Il difensore del Milan ha commesso un errore che ha influenzato l'andamento della partita, mentre l’attaccante del Milan non si è fatto vedere in modo significativo. Dall'altra parte, un giocatore del Sassuolo ha mostrato una buona forma e si è distinto nel corso della gara. Ecco i giudizi sui principali protagonisti del match.

Mercato Milan, è Gabriel Jesus l’ultima idea per l’attacco! Occhio al feeling tra il suo agente e Allegri Carnevali prima di Sassuolo Milan: «Koné? Mai parlato coi rossoneri né con l’Inter, ci sono richieste dall’estero» Tare non si nasconde: «Koné? Sarà uomo mercato del Sassuolo, con Allegri c’è sintonia» Skorupski verso l’addio al Bologna a fine stagione: Falcone in pole per raccoglierne l’eredità. Le ultime Moviola Sassuolo Milan, Tomori lascia in dieci i rossoneri: quante proteste! Gli episodi dubbi Conferenza stampa Giampaolo pre Cremonese Lazio:...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Sassuolo Milan: Tomori compromette tutto, Leao fantasma, brilla Laurienté. I VOTI Notizie correlate Leggi anche: Pagelle Lazio Sassuolo: Marusic salva Sarri, brilla anche Laurienté Pagelle Udinese Sassuolo: Laurienté infiamma, Pinamonti è totale! Illusione Solet VOTIBarcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Milan-Juventus 0-0, pagelle e tabellino: Saelemaekers fermato dalla traversa, Conceiçao fa ammattire Bartesaghi, Leao si accende a tratti, Pulisic e Boga non lasciano tracce; Pagelle Milan-Juventus, i voti dei Rossoneri: Rabiot lotta su ogni pallone, 3 bocciati; Milan-Juventus, le pagelle di CM: record negativo per Pulisic, Rabiot e Boga opachi. Conceicao è super; Milan-Juventus, Tomori: Abbiamo difeso bene, quello è il nostro obiettivo. Sassuolo-Milan 2-0: pagelle e tabellino del matchSASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes (dal 40? Coulibaly), Muharemovi?, U. Garcia; Koné, Matic (dal 46? Lipani), Thorstvedt; Berardi (dal 59? Volpato), Nzola (dal 84? Pinamonti), Laurientè (dal ... canalesassuolo.it Sassuolo-Milan 2-0, le pagelle: Laurienté devastante, Berardi illumina, flop TomoriRisultato finale: Sassuolo-Milan 2-0 SASSUOLO Turati 6 - All’intervallo rientra negli spogliatoi con i guantoni puliti. Nella ripresa risponde. tuttomercatoweb.com #Pagelle #SassuoloMilan 2-0: disastro Fikayo #Tomori, si salva solo #Pavlovic facebook