Il giorno dopo la sconfitta contro il Cagliari, Leao ha pubblicato sui social un post per promuovere il suo nuovo podcast. L’attaccante si è mostrato distante e poco coinvolto nel commentare la partita, concentrandosi invece sui contenuti digitali. La sua presenza online ha attirato l’attenzione, mentre la squadra affronta le ripercussioni del risultato negativo.

Il Milan esce con le ossa rotte dal match contro il Cagliari, ma Rafael Leao sembra già avere la testa altrove. La sconfitta nell'ultima giornata di campionato ha condannato i rossoneri al quinto posto, fallendo clamorosamente l'obiettivo Champions League. Un risultato che ha generato le proteste dei tifosi e la furia di Gerry Cardinale, pronto a scatenare una vera e propria rivoluzione. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, sarebbero quattro gli indiziati principali a lasciare Via Aldo Rossi: l'amministratore delegato Giorgio Furlani (questa mattina presente a Casa milan), il direttore sportivo Igli Tare, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e l'allenatore Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Disastro Milan, ma Leao pensa ai social: promuove il suo nuovo podcast il giorno dopo la disfatta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LAZIO - MILAN 1 - 0 | FINITO DI SOGNARE

Notizie e thread social correlati

Milan, acqua sul fuoco e strigliate: Max Allegri chiude il caso Leao e pensa al Toro. Ma il portoghese salta la gara per infortunioIl Milan si concentra sulla prossima partita contro il Torino dopo aver risolto il caso Leao con un intervento deciso di Max Allegri.

Allegri dopo la disfatta del Milan: “Fischi giusti, ma non bisogna farsi travolgere dagli eventi”Dopo la sconfitta casalinga contro l'Udinese, l'allenatore del Milan ha commentato i fischi dei tifosi, definendoli appropriati, ma ha anche...

Temi più discussi: Milan-Cagliari 1-2, pagelle e tabellino: rossoneri in Europa League, altro disastro delle punte, Gimenez e Nkunku bocciati, Leao e Pulisic non incidono, Jashari fantasma; Milan, che disastro: perde 2-1 in casa con il Cagliari ed è fuori dalla Champions; Milan, Leao ai titoli di coda: maglietta contro i tifosi sui social, il futuro tra United e Fenerbahçe; Delusione Milan: da Modric a Leao, la disperazione dopo il ko che costa l'esclusione dalla Champions.

#MilanCagliari 1-2 Disastro #Milan! Il #Cagliari domina a San Siro, #Allegri è fuori dalla Champions. E parte la contestazione. Gol di #Saelemaekers, Borrelli e Rodriguez, i sardi vincono con merito. Inutili gli ingressi di #Modric, #Pulisic e #Leao x.com

[sebnonda] Il direttore tecnico del Milan, Geoffrey Moncada, è in trattative avanzate con l'OGC Nizza. Con la sua partenza dal Milan praticamente certa, il precedente scout del Monaco potrebbe prendere il posto di Florian Maurice come direttore sportivo del reddit

Pagelle Milan-Cagliari, i voti della partita: disastro totale, si salva LeaoLe pagelle di Milan-Cagliari, in campo alle 20.45 per il match della 38esima giornata Serie A. Il migliore e il peggiore in campo Ci mette tre minuti il Milan a sbloccare la partita. Primo affondo e g ... milanlive.it

Milan-Cagliari 1-2, pagelle e tabellino: rossoneri in Europa League, altro disastro delle punte, Gimenez e Nkunku bocciati, Leao e Pulisic non incidono, Jashari fantasmaUn autentico disastro sportivo: il Milan scivola all'ultima curva, crolla in casa contro il Cagliari e dice addio alla Champions League. Dopo settimane passate a giocare col fuoco, il Diavolo ha manda ... goal.com