Disastro Milan ma Leao pensa ai social | promuove il suo nuovo podcast il giorno dopo la disfatta

Da pianetamilan.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il giorno dopo la sconfitta contro il Cagliari, Leao ha pubblicato sui social un post per promuovere il suo nuovo podcast. L’attaccante si è mostrato distante e poco coinvolto nel commentare la partita, concentrandosi invece sui contenuti digitali. La sua presenza online ha attirato l’attenzione, mentre la squadra affronta le ripercussioni del risultato negativo.

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Il Milan esce con le ossa rotte dal match contro il Cagliari, ma Rafael Leao sembra già avere la testa altrove. La sconfitta nell'ultima giornata di campionato ha condannato i rossoneri al quinto posto, fallendo clamorosamente l'obiettivo Champions League. Un risultato che ha generato le proteste dei tifosi e la furia di Gerry Cardinale, pronto a scatenare una vera e propria rivoluzione. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, sarebbero quattro gli indiziati principali a lasciare Via Aldo Rossi: l'amministratore delegato Giorgio Furlani (questa mattina presente a Casa milan), il direttore sportivo Igli Tare, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e l'allenatore Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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