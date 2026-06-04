L’Isola dei Platani rischia di diventare un bazar collettivo. La denuncia arriva da un’associazione locale, che segnala il degrado e la mancanza di decoro nel centro commerciale. La zona, frequentata da residenti e turisti, mostra condizioni di sporcizia e negozi aperti senza regole. Nessuna azione concreta è stata ancora adottata per risanare la situazione. La questione resta aperta, con richieste di interventi immediati per ripristinare l’ordine e la pulizia.

L’Isola dei Platani rischia di trasformarsi in un unico bazar collettivo. È l’allarme lanciato da Gianni Giovanardi e da Obiettivo comune, che tornano sul tema del decoro urbano nel cuore commerciale di Bellaria Igea Marina. Il riferimento è al centro commerciale naturale della città, dove, secondo il gruppo civico, "lo status quo dei giardini e delle aiuole non brilla certamente per estetica e cura". Ma il punto più critico riguarda le fiere mercato. In quelle occasioni, sostiene Obiettivo comune, in alcune zone dell’Isola commerciale "vale la regola del fai da te", alimentando un processo di trasformazione verso "un unico bazar... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Obiettivo Comune: "L’Isola dei Platani è un ritrovo di bazar"

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