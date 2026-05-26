Con l’arrivo di giugno, 225 attività commerciali sulla zona pedonale dell’Isola dei Platani si preparano ad aprire le porte dopo la chiusura invernale. La stagione commerciale inizia ufficialmente con questa data, segnando il rilancio della zona tra via Paolo Guidi e via Torre. Il responsabile del punto di Stacchini ha annunciato che ci saranno iniziative e aperture consecutive per tutta la primavera. La riapertura di negozi e locali rappresenta l’avvio di un periodo di attività intensa.

Duecentoventicinque attività pronte ad alzare la serranda con l’arrivo di giugno. È da questo numero che parte la stagione commerciale dell’ Isola dei Platani, il tratto pedonale di Bellaria tra via Paolo Guidi e via Torre. Su circa 250 imprese complessive, il 90 per cento è pronto a entrare nel vivo dell’estate. Il quadro è fatto di aperture, chiusure, spazi da ricollocare e costi che incidono anche sugli orari. A fare il punto è Massimiliano Stacchini (in foto), vicepresidente dell’associazione Centro commerciale naturale dell’Isola dei Platani. "Dopo un inizio di primavera buono, con gli eventi pasquali, i ponti e anche il bel tempo, adesso iniziamo a inserirci nella tarda primavera e nell’inizio della stagione", spiega. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Isola dei Platani si risveglia, il punto di Stacchini: "Daremo seguito a una grande primavera"

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