Obiettivo benessere | Salute Comune trasforma i parchi dei quartieri in palestre e centri di prevenzione gratuiti

Un nuovo progetto mira a portare servizi di prevenzione e promozione della salute direttamente nei parchi cittadini. Promossa dall'associazione sportiva, l'iniziativa trasforma le aree verdi di diversi quartieri in spazi aperti per attività di prevenzione e benessere gratuite. L'obiettivo è coinvolgere i cittadini in iniziative di salute senza dover recarsi negli ambulatori tradizionali, sfruttando gli spazi pubblici come luoghi di promozione e attività fisica.

La salute pubblica esce dagli ambulatori per scendere direttamente nelle piazze verdi della città grazie a "Salute Comune", un'ambiziosa iniziativa promossa da Uisp Forlì-Cesena pensata per trasformare il tessuto urbano in un ecosistema di prevenzione e benessere. Il progetto, che si svilupperà.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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